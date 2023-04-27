توضيح من وزارة الشباب حول مشاركة لبنانيين في مباريات للتنس في اليونان بمواجهة رياضيين اسرائيليين

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صدر عن وزارة الشباب والرياضة البيان التالي: "عطفاً على ما تناقلته وسائل الاعلام من خوض رياضيين لبنانيين لمباريات في التنس ضمن مسابقة جرت في اليونان بمواجهة رياضيين من الكيان الصهيوني، يهم الوزارة ان توضح ما يلي:

- ان تشكيل البعثات لاي من المشاركات الخارجية ليس من صلاحية وزارة الشباب والرياضة بل الاتحادات المختصة حصراً، ولا تتدخل الوزارة مطلقاً بذلك.



- تواصلت الوزارة مع رئيس الاتحاد اللبناني للتنس السيد أوليفر فيصل الذي جزم بأن لا علاقة للاتحاد بهذه المشاركة، وانها ذات طابع فردي يعني أصحابه وحدهم.

- تلقى وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس اتصالا من السيد فيصل شجب فيه ما حصل واكد ان لا علاقة للاتحاد اللبناني للتنس به لا من قريب ولا من بعيد وان الاتحاد سيصدر بياناً تفصيلياً بهذا الشأن.



- تترك وزارة الشباب والرياضة للجهات المعنية اتخاذ ما تراه في هذا المجال.

كما يهم الوزارة التأكيد على انها كرّمت تكراراً رياضيين مناهضين للتطبيع وفي أكثر من مناسبة".