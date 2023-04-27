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أمل أبو زيد للـtayyar.org: جزين قلعة من قلاع "التيار" وتنتظر زيارة الأحد برمزيتها الكبيرة

27
APRIL
2023
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غريس مخايل

قبيل الزيارة المرتقبة للرئيس العماد ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لجزين الأحد المقبل، أكد النائب السابق أمل أبو زيد للـtayyar.org أن لهذه الزيارة رمزية كبيرة فهي أول زيارة للرئيس عون بعد انتهاء ولايته الرئاسية الى منطقة خارج بيروت والأمر دليل الى أي مدى تعني له جزين والى أي مدى هو يعني لأهالي جزين.

واعتبر أبو زيد أن هذه الزيارة هي تكريس للعلاقة التي تربطه بأهل هذه المنطقة، كيف لا وهو ابنها وجذوره من بلدة المكنونية الجزينية التي سيزورها خلال هذا المشوار الطويل الأحد.
وشدّد أبو زيد على أن هذه الزيارة تأتي لتقول كذلك إن جزين هي قلعة من قلاع التيار الوطني الحر على رغم الخسارة في الانتخابات غير الطبيعية والتي لها ظروفها غير الطبيعية، مضيفاً أن التيار الوطني الحر راسخ وثابت في جزين.
أبو زيد لفت كذلك الى أن وجود النائب باسيل الى جانب العماد عون في هذه الزيارة هو دليل كذلك على أن النهج الذي أرساه العماد عون يستمر به باسيل، ومن جزين رسالة واضحة أن التيار يمدّ يده للجميع وهو منفتح على الجميع ويتواصل مع الجميع.

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