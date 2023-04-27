خاص - هذه دلالات مشاركة مارون ومناصري "التيار" في اعتصام أهالي شهداء المرفأ

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أظهر اعتصام أهالي شهداء المرفأ اليوم الذي شارك فيه عضو تكتل "لبنان القوي" شربل مارون، وداً لافتاً بين الأهالي ومارون ومناصري التيار الوطني الحر الحاضرين.

وكشفتْ معلومات خاصة أنّ حوارات سابقة حصلت مع الأهالي، وأدت إلى تبديد سوء التفاهم الذي حصل في فترات سابقة بين عدد من الأهالي والتيار الوطني الحر.

وقد ذكّرت مصادر متابعة بوقوف "التيار" منذ اللحظة الأولى إلى جانب القضية التي تعنيه كما تعني جميع اللبنانيين، بدءاً من مواقف رئيسه الوزير جبران باسيل الداعية إلى كشف الحقيقة كاملة بدءاً من دخول شحنة النيترات إلى تركها كل تلك السنوات، وصولاً إلى معرفة سبب التفجير. كما أشارت المصادر إلى وقوف الرئيس ميشال عون تحديداً وقيادة "التيار" ضد طريقة الإعتراض على أداء القاضي بيطار على الرغم من الملاحظات، وكذلك برفض "التيار" عروض المقايضة من أركان المنظومة بين استهداف التحقيق وإقرار الدائرة ١٦ لاقتراع المنتشرين.