قائد الجيش: رغم التحديات والظروف القاسية... "لا مستحيل في قاموسنا"

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برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون، أقيم في قيادة فوج الأشغال المستقل - حارة الست حفل افتتاح مركز تدريب حماية الممتلكات الثقافية والاستجابة للطوارئ، بحضور عدد من الضباط والفعاليات الثقافية والاجتماعية.



وألقى العماد عون، كلمة جاء فيها: "لقاؤنا اليوم لافتتاح مركز تدريب حماية الممتلكات الثقافية والاستجابة للطوارئ في فوج الأشغال المستقل، هو تأكيد لإرادة الحياة وخلق الأمل من الصعوبات، وهو ما يميّز جيشنا حاليا، إذ يواجه أقسى التحدّيات بعزيمة وإصرار واقتناع، لأن لا مستحيل في قاموسنا".



وتابع: "انطلاقاً من مسؤوليتنا تجاه وطننا ورغم تراكم أولويات المهمات الملقاة على عاتقنا، فإنّ حماية التراث والممتلكات الثقافية أصبحت ضمن اهتماماتنا نظراً لاكتناز لبنان ثروة تراثية واجبنا الحفاظ عليها أيضاً، فجاء استحداث مركز للتدريب ضمن فوج الأشغال بإمكانات ذاتية وموارد خاصة لتطوير قدرات العسكريين في هذا المجال، بهدف نشر هذه الثقافة ضمن الجيش وباقي المؤسسات المعنية".

وأكد عون، أنه "رغم التحديات والظروف القاسية التي تمرّ بها المؤسسة العسكرية، فهي تسعى للحفاظ على تماسكها وقدرتها على المواجهة والصمود، بفضل المساعدات التي ترد نتيجة الثقة المحلية والدولية، وبفضل عزيمة العسكريين وإصرارهم على التكيّف مع هذه الظروف عن طريق مبادرات ذاتية".



وتخلّلت الحفلَ جولةٌ اطّلع فيها العماد عون على أقسام المركز وغرفة المحاكاة حيث يتم التدريب العملي، وعاين آليات الفريق المتحرك لحماية الممتلكات الثقافية، والمجهَّزة للاستعمال خلال المهمات.