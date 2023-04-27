living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قائد الجيش: رغم التحديات والظروف القاسية... "لا مستحيل في قاموسنا"

27
APRIL
2023
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون، أقيم في قيادة فوج الأشغال المستقل - حارة الست حفل افتتاح مركز تدريب حماية الممتلكات الثقافية والاستجابة للطوارئ، بحضور عدد من الضباط والفعاليات الثقافية والاجتماعية.

وألقى العماد عون، كلمة جاء فيها: "لقاؤنا اليوم لافتتاح مركز تدريب حماية الممتلكات الثقافية والاستجابة للطوارئ في فوج الأشغال المستقل، هو تأكيد لإرادة الحياة وخلق الأمل من الصعوبات، وهو ما يميّز جيشنا حاليا، إذ يواجه أقسى التحدّيات بعزيمة وإصرار واقتناع، لأن لا مستحيل في قاموسنا".

وتابع: "انطلاقاً من مسؤوليتنا تجاه وطننا ورغم تراكم أولويات المهمات الملقاة على عاتقنا، فإنّ حماية التراث والممتلكات الثقافية أصبحت ضمن اهتماماتنا نظراً لاكتناز لبنان ثروة تراثية واجبنا الحفاظ عليها أيضاً، فجاء استحداث مركز للتدريب ضمن فوج الأشغال بإمكانات ذاتية وموارد خاصة لتطوير قدرات العسكريين في هذا المجال، بهدف نشر هذه الثقافة ضمن الجيش وباقي المؤسسات المعنية".

وأكد عون، أنه "رغم التحديات والظروف القاسية التي تمرّ بها المؤسسة العسكرية، فهي تسعى للحفاظ على تماسكها وقدرتها على المواجهة والصمود، بفضل المساعدات التي ترد نتيجة الثقة المحلية والدولية، وبفضل عزيمة العسكريين وإصرارهم على التكيّف مع هذه الظروف عن طريق مبادرات ذاتية".


وتخلّلت الحفلَ جولةٌ اطّلع فيها العماد عون على أقسام المركز وغرفة المحاكاة حيث يتم التدريب العملي، وعاين آليات الفريق المتحرك لحماية الممتلكات الثقافية، والمجهَّزة للاستعمال خلال المهمات.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   