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كنعان مستقبلا المنسق المقيم للأمم المتحدة : لأولوية اعادة النازحين ضمن خطة تجنّب لبنان المزيد من المضاعفات السلبية

27
APRIL
2023
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استقبل النائب ابراهيم كنعان في دارته في البياضة بعد ظهر اليوم المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، الذي تسلّم مهامه خلفاً لنجاة رشدي، وبحث معه في تفعيل عمل المجموعات النيابية والاستشارية بالتعاون مع البنك الدولي والأمم المتحدة لتنشيط المشاريع التي تهم لبنان على الصعد المالية والاجتماعية والانسانية، وما له علاقة بالنازحين، لاسيما في ضوء الاعداد لمؤتمر بروكسل الذي سيطرح ملف النزوح السوري في لبنان والاردن والمنطقة.

وشدد كنعان على ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي على حلّ جذري لهذه المسألة، خصوصاً بعد التفاهمات الاقليمية والدولية الحاصلة في الشأن السوري، ما يجعل من عملية اعادة النازحين الى بلادهم أولوية على الطاولة ضمن خريطة طريق واضحة، وهو ما يجنب لبنان المزيد من المضاعفات السلبية التي يعاني منها منذ فترة.

كذلك جرى عرض لآخر التطورات في الموضوع المالي والاقتصادي والتشريعات التي انجزت والتي يتم العمل عليها في هذه المرحلة.

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