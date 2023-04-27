فصيلة تنورين توقف شخصا أقدم على قطع أشجار الصنوبر دون ترخيص قانوني في محلة حردين

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صـدر عـن المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البلاغ التّالي:

"بتاريخ 19-4-2023، توافرت معلومات لفصيلة تنورين في وحدة الدرك الإقليمي من قبل أحد موظفي وزارة الزراعة وجمعية بيئية، حول قيام أحد الأشخاص بقطع أشجار الصنوبر دون ترخيص قانوني في بلدة حردين.

على الفور، توجهت دورية من مخفر دوما الى المكان المشار إليه، وتم التثبت من المخالفة.

بناء عليه، تم استدعاء كل من:

- ت. ك. (مواليد عام 1947، لبناني)

- ط. د. (مواليد عام 1999، لبناني)

- م. ن. (مواليد عام 1978، لبناني)

ترك (ت. ك.) و(ط. د.) لقاء سند إقامة وأخذ تعهد عليهما، فيما أوقف (م. ن.) وأودع القضاء المختص، بناء على إشارته".