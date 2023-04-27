ميقاتي تسلم تقرير ديوان المحاسبة المتعلق بملف وزارة الاتصالات

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اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران على رأس وفد من قضاة الديوان، وتسلم منهم تقرير ديوان المحاسبة في ما يتعلق بملف وزارة الاتصالات.

وفي خلال الاجتماع عبّر رئيس ديوان المحاسبة والاعضاء عن ارتياحهم للقرار الذي اتخذه رئيس الحكومة باحالة ملف مبنى المطار الجديد على ديوان المحاسبة وادى الى صدور تقرير الديوان في هذا الملف.

بدوره نّوه رئيس الحكومة بعمل الديوان وبالجهد الكبير الذي يبذله لضمان سير عمل المؤسسات ضمن الاطر القانونية السليمة.

وإجتمع رئيس الحكومة مع سفير لبنان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة فؤاد دندن.

واستقبل الرئيس ميقاتي ، في حضور النائب وليد البعريني، وفدا من بلدة سعدنايل برئاسة رئيس البلدية حسين الشوباص. وتم في خلال اللقاء البحث في أمور انمائية وخدماتية.

واستقبل الرئيس ميقاتي النائب محمد سليمان الذي قال بعد اللقاء: "بحثنا اليوم في اللقاء مع دولة الرئيس الظروف السياسية الراهنة في المرحلة الحالية، وفي الأمور الأمنية ولمسنا حرصه على الاستقرار الأمني".