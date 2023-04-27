مراقبو الاقتصاد جالوا في النبطية للتأكد من التزام القوانين وسلامة الغذاء

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جال مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية في محال اللحوم والأجبان والألبان بمواكبة من المديرية الإقليمية لأمن الدولة في النبطية، وذلك إستكمالا لجولاتهم السابقة في قضاءي النبطية وحاصبيا ،وتحديدا في بلدات ميفدون وشوكين وميمس والكفير بمؤازرة من عناصر جهاز أمن الدولة المديرية الإقليمية في النبطية ومكتب مرجعيون.

وقد وجه المراقبون تنبيهات وإنذارات خطية لأصحاب المحال بضرورة التزام بلقوانين والقرارات الصادرة عن الوزارات المعنية بسلامة الغذاء والجودة وتواريخ الصلاحية والنظافة وحسن التخزين وخلاف ذلك سيعرض المخالف بتسطير محضر وعقوبات قضائية.