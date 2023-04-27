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منخفض جويّ بارد في طريقه إلى لبنان.. الذروة في هذا اليوم!

27
APRIL
2023
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا، غائمًا جزئيًا الى غائم احيانا مع انخفاض في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية ودون تعديل في المناطق الساحلية.
 
تهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها ليلا، مترافقة مع برق ورعد ورياح ناشطة تقارب الـ60كلم/س شمالا، كما تتساقط الثلوج بدءا من ارتفاع 2200 متر نهارا ويتدنى مستوى تساقطها خلال الليل مع تدني درجات الحرارة لتصل إلى ارتفاع 1900 متر، ويتكون الضباب على المرتفعات.
 
وجاء في النشرة:
 
 
الحال العامة: طقس ربيعي معتدل يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح يوم الجمعة حيث يتحول إلى متقلب وماطر تحت تأثير منخفض جوي بارد نسبيا متمركز فوق تركيا ويبلغ ذروته نهار السبت، ويستمر حتى ظهر يوم الاحد حيث تنحسر الامطار تدريجيا ويتحول الطقس مساء الى قليل الغيوم.
 
الطقس المتوقع في لبنان:
 
الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة في المناطق الجبلية و الساحلية وانخفاضها بشكل طفيف في المناطق الداخلية ورياح ناشطة احيانا.
 
الجمعة: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع انخفاض في درجات الحرارة في المناطق الجبلية و الداخلية ودون تعديل في المناطق الساحلية, وتهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها ليلا، مترافقة مع برق ورعد ورياح ناشطة تقارب الـ60كلم/س شمالا، كما تتساقط الثلوج بدءا من ارتفاع 2200 متر نهارا ويتدنى مستوى تساقطها خلال الليل مع تدني درجات الحرارة لتصل إلى ارتفاع 1900 متر، كما يتكون الضباب على المرتفعات.
 
السبت: غائم إجمالا مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة وتهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا بخاصة في المناطق الشمالية، مترافقة مع عواصف رعدية ورياح نـاشطـة تقـارب الـ60 كم/س تشتد في المناطق الشمالية الى ما يقارب 75 كلم/س يرتفع معها موج البحر، كما تتساقط الثلوج بدءا من ارتفاع2000 متر ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لتلامس الـ 1800متر, ويستمر ظهور الضباب على المرتفعات.
 
الأحد: غائم جزئيا الى غائم مع امطار صباحية وثلوج على ارتفاع 1800متر, وتنحسر الامطار تدريجيا بدءا من فترة الظهر مع بداية الارتفاع في درجات الحرارة، حيث يتحول الطقس مساء الى قليل الغيوم.
 
 
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