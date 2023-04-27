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كشفت لعبته.. حرفوش : ميقاتي حضر لي كميناً لدى وصولي الى بيروت

27
APRIL
2023
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كتب صاحب مبادرة "جمهورية لبنان الثالثة" عمر حرفوش على صفحته عبر تطبيق إنستغرام، "سوف أكون مباشرة من باريس على شاشة ال" ام تي في" اليوم للدفاع الهجومي بعد أن إستطعت كشف منظومة الكارتيل اللبنانية للعلن في دول القرار والذي أدى إلى إستخدام رئيس حكومة لبنان المستقيل نجيب ميقاتي سلطته الديكتاتورية بطلب إلقاء القبض علي عند دخولي الأراضي اللبنانية بدون أي إحترام لحقوقي القانونية أو وجود أي حكم قضائي ضدي".

وأضاف حرفوش، "خلال 24 ساعة إستحصل ميقاتي شخصياً على موافقة المدعي العام بإرسال إخبار الى مطار بيروت وبسرية تامة حتى لا أعلم بالموضوع قبل إلقاء القبض علي".

وتابع, "بعدها بـ 24 ساعة أخرى إستطاع الحصول على إمضاء قاضي لبناني لتعميم البحث والتحري ضدي خلافاً لكل النصوص القانونية ومن دون اعطائي أي حق للدفاع عن نفسي، ورغم وجود محامي الدفاع عني جوزيف روفايل بمكتب القاضية المعنية والذي طلب عدة مرات اعطاءه امكانية الدفاع وتم رفض طلبه, كل هذا يعني أن ميقاتي وشركاؤه بإفلاس لبنان قرروا إلغائي جسدياً بأية طريقة كانت".


وختم, "يمكن نقدر أن نسقط الحائط بين الخراب والازدهار اليوم".

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