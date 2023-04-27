أرسلان: مزايدات من هنا وهنالك!

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رأى رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان على "تويتر" أنه "منذ عام ٢٠١٩ ولليوم وفي ثلاث حكومات متعاقبة عملنا مع الدولة السورية والمنظمات الدولية المعنية على تحقيق عودة آمنة وكريمة للنازحين".

وقال: "جوبهنا بكل أنواع الرفض والعرقلة من الداخل ومن المجتمع الدولي وجرى تسييس الملف وإدخاله في الزواريب اللبنانية".

وأضاف أرسلان: "اليوم نشهد مزايدات من هنا وهنالك وأصبح الجميع حريصون على تحقيق العودة، والتحريض على النازحين يتزايد؛ نعيد التذكير بأنّ هذا الملف وجودي بالنسبة إلينا وتأمين العودة الآمنة حاجة ملحة بحكمة وتنسيق مستمر عبر الأطر الرسمية بين الحكومتين اللبنانية والسورية".

وختم بالقول: "تصرّفوا لمرّة واحدة بمسؤولية ووطنية من دون ارتهان للخارج، وامنحوا الأولوية لمصلحة لبنان قبل فوات الآوان!"