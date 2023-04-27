رجا سلامة يغيب مجدداً عن جلسة التحقيق الأوروبي.. وتوجّه لاتخاذ إجراءات بحقه

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أكّد مصدر قضائي مطلع لـ"الشرق الأوسط" بأن وكيل رجا سلامة "أبلغ المحققين الأوروبيين، بأن موكله لا يزال يعاني آلاماً حادة في الأمعاء ويتعذّر عليه الحضور إلى قصر العدل والخضوع للتحقيق لساعات طويلة".

وقال المصدر لـ"الشرق الأوسط" إن "القاضية الفرنسية أود بوريزي التي تقود التحقيق الأوروبي، ستقرر ما إذا كانت ستحدد موعداً جديداً لاستجواب رجا الأسبوع المقبل، أم تصرف النظر عنه وتكتفي بما لديها من معلومات بشأنه".

ولم يخف المصدر "امتعاض القضاة الأوروبيين من تمنّع سلامة عن الحضور، وهم غير مقتنعين بالأسباب المرضية لتبرير غيابه، خصوصاً أن القضاة تفاجأوا بتقديم التقرير الطبي بعد أكثر من ساعة على موعد انطلاق التحقيق، وكان يفترض به إرساله قبل الجلسة وليس خلال انعقادها".

ولا يمكن لتغيّب رجا سلامة عن التحقيق أن يمرّ من دون تدابير قانونية، وفق تعبير المصدر القضائي، الذي اعتبر أن القاضية الفرنسية "تتجه لاتخاذ إجراءات بحقه، وهذا الأمر كان مدار نقاش جانبي بين القضاة الأوروبيين قبل مغادرتهم قاعة التحقيق".