نقابة موظفّي ألفا وتاتش لإدارة الشركتين: جواب واضح وإلا التوقف عن العمل بدءا من ظهر اليوم

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أمهلت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي إدارتيّ ألفا وتاتش حتى صباح اليوم لإعطاء جواب واضح على مطالبها باعادة القيمة الفعلية للرواتب، أو ستكون مُرغَمةً على إعلان التوقّف عن العمل بدءًا من الساعة الثانية عشرةَ ظهراً.

وقالت النقابة في رسالة وجهتها في ساعة متأخرة من ليل أمس الى الموظفين: "بعد سلسلة إجتماعات ومشاورات عُقِدَت بين النقابة وإدارتي ألفا وتاتش ومع وزارة الإتصالات، حيث تبيّن بنتيجتها أن المقاربة مبهمة وهناك غياب للتنسيق من قبل إدارتي الشركتين، فيما الوزارة كانت تريد تصوّراً واضحاً، مدعّمًا بالأرقام لإقراره بما يتعلّق بإعطاء القيمة الفعليّة لراتب موظفٍ بات يعاني من قضمٍ من راتبه شهرًا بعد شهر، ما تسبّب بهدرٍ للوقت، وعدم إعطاء الحقوق وتصحيحٍ للخلل في الرواتب.



لذلك، تُعلِم النقابة إداراتي الشركتين بضرورة إعطاء جواب واضح على مطالبها المحقّة غداً (اليوم) صباحاً، أو ستكون مُرغَمةً على إعلان التوقّف عن العمل بدءًا من الساعة الثانية عشرةَ ظهراً، آملين تجاوب المعنيين لإفساح المجال أمام الموظفين لملاقاة عيد العمل في الأول من أيار".