الشرق الأوسط السعودية: المعارضة اللبنانية لمنع «مرشح الممانعة» من الوصول للرئاسة

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الشرق الأوسط السعودية: بيروت-

رفعت قوى المعارضة اللبنانية سقف مواقفها المرتبطة بالانتخابات الرئاسية، واتفقت على رفض وصول مرشح «حزب الله» الوزير السابق سليمان فرنجية إلى الرئاسة، في وقت لا تزال تحاول توحيد صفوفها لمواجهة هذا الاستحقاق بعد تسليم جميع مكوناتها بعدم قدرة النائب ميشال معوض على الفوز.



وأمس، جدّد كل من رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع والنائب ميشال معوض، المرشح الرئاسي، التأكيد على العمل لمنع إيصال مرشح «الممانعة» في إشارة إلى فرنجية، ورفض «الوصاية الجديدة لحزب الله»، كما ذهب الجميل إلى وصف سياسة مسؤولي «حزب الله» في الاستحقاق الرئاسي بـ«الأسلوب الإسرائيلي حيال الفلسطينيين».



وأتى كلام جعجع خلال استقباله المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا فرونتسكا، ومواقف الجميل ومعوض، إثر لقاء تنسيقي جمعهما ضمن إطار الجهود التي تبذل لتوحيد القوى السيادية والإصلاحية على المعركة السياسية المقبلة، بحسب ما قال معوض، داعياً للعودة إلى الدستور الذي يجمع اللبنانيين والقيام بالإصلاحات البنيوية المطلوبة «فهذه هي المعركة الحقيقيّة وموقفنا مدّ يدنا للحلّ وليس لمزيد من الهيمنة والاستقواء والتهديد».



وأكد معوض: «موقفنا واضح، فنحن لن نسمح بوصول أي مرشّح للممانعة إلى الرئاسة وبإمكانهم التهديد «هيدا كلّو ما رح يمشي ما يعذبوا قلبن»، مضيفاً: «المعركة التي نخوضها ليست مجرّد معركة رئاسية إنّما معركة استرجاع الدولة وكرامة اللبنانيين».



من جانبه، اعتبر الجميل أن لبنان اليوم أمام وصاية جديدة، مشيراً إلى محاولة تكثيف اللقاءات لمتابعة التطوّرات التي تحصل، وقال: «حزب الله يُحاول تكريس الوصاية مجدّداً ويُخيّرنا: أن تنتخبوا مَن نريد وإلّا لا رئيس في لبنان».



واعتبر رئيس «الكتائب» أن «تسليم البلد لمحور حزب الله يُؤدّي إلى مزيد من الإفقار والتبعيّة والذلّ للشعب»، مضيفاً: «هذه المعركة سنخوضها معاً إلى أقصى الحدود، وسنلجأ إلى كلّ الوسائل المُتاحة لمنع فرض وصاية جديدة على اللبنانيين». وأكّد النائب الجميل الاستمرار بالتنسيق مع النائب ميشال معوض في كل المسائل المطروحة بالشراكة مع كل الأصدقاء بالمعارضة والبحث في كل التطورات الحاصلة».



وردّ على تهديد قياديي «حزب الله» بشأن الانتخابات الرئاسية ووضع معارضيه أمام خيار الفراغ أو انتخاب فرنجية، قال الجميل: «هذا الحديث يذكّرنا بالأسلوب الإسرائيلي، والمنطق الذي يبشرّنا (حزب الله) به هو منطق إسرائيل بالتعاطي مع الفلسطينيين، وهذا الأمر نرفضه».



وأضاف: «منطق الفرض تقسيمي، وهذا مرفوض ومردود لأصحابه، وسنستمرّ بالمواجهة إلى جانب الأصدقاء، ونتمنى أن نبقى على الموقف المتقدّم نفسه حتّى النهاية لاستعادة بلدنا وقراره».



من جهته، جدّد رئيس «القوات» التأكيد على أن حظوظ مرشح الممانعة «ليست كما يحاول البعض تصويرها وتسويقها، باعتبار أنّه لا يحظى بالدعم المحلي المطلوب ليتبوأ سدّة الرئاسة، وإنما جل ما لديه من دعم يتركز على مساعٍ خارجيّة محدودة، لذا يعطّل هذا البعض الانتخابات بانتظار ما يمكن أن تبدّله هذه المساعي في الواقع الداخلي». لكنه أكد في المقابل أن «هذا الأمر بعيد المنال ومرشّحهم لن يتمكن من الوصول أبداً. انطلاقاً من هنا، علينا الضغط عليهم للإفراج عن الاستحقاق الرئاسي والاحتكام إلى الديمقراطية وإعادة اللعبة إلى مكانها الطبيعي داخل مجلس النواب لتأخذ مجراها الدستوري».



كما أكد جعجع أنّ «لبنان يحتاج إلى رئيس للجمهورية يتمتع بشخصيّة سياديّة، ولاؤها فقط للوطن، لا تلين أمام الضغوط ولا تحتكم سوى للدستور والمصالح الوطنيّة العليا، وهكذا شخصيّة قادرة على استعادة هيبة الدولة وسيادتها على كامل أراضيها، الأمر الذي من شأنه، على سبيل المثال لا الحصر، ضبط الحدود ومنع وقوع أي حوادث أمنيّة كالتي شهدناها مؤخراً في الجنوب».



وكانت الانتخابات الرئاسية حاضرة أيضاً على طاولة بحث المكتب السياسي لحزب «الكتائب» في اجتماعه الدوري الذي عُقد برئاسة الجميل، وأطلع خلاله المجتمعين على مجريات زيارته إلى باريس التي استهلها بلقاء في الإليزيه مع مستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل، واستكملها بسلسلة لقاءات مع أعضاء من مجلسي الشيوخ والنواب الفرنسيين ورؤساء أحزاب ومسؤولين فرنسيين، شارحاً موقف «الكتائب» والمعارضة من ملف الانتخابات الرئاسية.



وأكد رئيس الحزب رفضه خلال لقاءاته كل الطروحات التي تقايض بين رئيسي الجمهورية والحكومة «بدليل أن (حزب الله) انقلب على كل الضمانات السابقة من القمصان السود إلى إسقاط حكومة الرئيس الحريري، وبحكم أن رئيس الجمهورية ثابت طوال فترة عهده ضمانة لراعيه، بينما رئيس الحكومة يبقى عرضة للإقالة بفعل الثلث المعطل متى اقتضت مصلحة (حزب الله) ذلك، مع خطورة أن يبقى الاستحقاق الرئاسي في لبنان رهينة (حزب الله)، فيتكرس مرجعاً حتمياً لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية».



وتوقف المكتب السياسي عند تصريحات مسؤولي «حزب الله» وآخرها لنائب أمينه العام نعيم قاسم، الذي خيّر اللبنانيين بين فرنجية والفراغ ورئيس المجلس التنفيذي في الحزب هاشم صفي الدين، الذي هددهم بإنزال عقوبة حرمانهم من انتخاب رئيس إن لم ينصاعوا لرغبته في فرض رئيس يؤمن مصالحه، مؤكداً مرة جديدة: «لا ضمانات يعتدّ بها تصدر عن حزب مسلّح ولا نوايا لديه للتعاطي الندي مع بقية الشعب اللبناني»، وعليه يعتبر حزب الكتائب «أنه إما أن يكون للبنان رئيس مقبول من الجميع وإما لا يكون».