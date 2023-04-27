عناوين الصحف ليوم الخميس 27 نيسان 2023

الأخبار: إسرائيل في عامها الـ75: الجيل الأخير؟
بري: نحن وفرنسا ننتظر جواب الرياض
قرار قائد الجيش طرد النازحين: سيناريو أميركي على طريق بعبدا؟
الديار: عبد اللهيان يلتقي الكتل النيابية باستثناء «القوات»... وفرنجية: جاهز للحوار والتلاقي
مفوضية اللاجئين لن تسلم الحكومة «داتا النزوح»... ومسؤول أمني يكشف حقيقة «الترحيل»
نداء الوطن: تصحيح سنّي لموقف دار الفتوى من النزوح
فرنجية: أنا "شيخ صلح" إنتخبوني
البناء: السودان مشتعل وإجلاء الدبلوماسيين يمهد لجولة جديدة… وعبد اللهيان في بيروت لتشجيع التوافق / فرنجية: متمسك بجوهر الطائف والتعديلات التقنية شرطها التوافق… ولن أتحدى السعودية / } ثقة حزب الله والرئيس الأسد لمصلحة الدولة } لبننة الرئاسة والاستفادة من التفاهمات الخارجية
اللواء: عبداللهيان يكشف مهمته: أمن لبنان لصالح المنطقة
فرنجية يُراهن على التفاهم السعودي - الإيراني وبخاري في بيروت.. ووفد رسمي إلى سوريا لاحتواء أزمة النزوح
الجمهورية: الرئاسة على النار والمعترضون يصعدون
النهار: ملف النازحين يتوهّج في ذكرى جلاء الوصاية... فرنجية "مرشح محاور" واستعراض للنفوذ الإيراني
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