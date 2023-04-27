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عناوين الصحف ليوم الخميس 27 نيسان 2023

27
APRIL
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الأخبار: إسرائيل في عامها الـ75: الجيل الأخير؟

بري: نحن وفرنسا ننتظر جواب الرياض
قرار قائد الجيش طرد النازحين: سيناريو أميركي على طريق بعبدا؟

 

 




الديار: عبد اللهيان يلتقي الكتل النيابية باستثناء «القوات»... وفرنجية: جاهز للحوار والتلاقي
مفوضية اللاجئين لن تسلم الحكومة «داتا النزوح»... ومسؤول أمني يكشف حقيقة «الترحيل»

 

 

 

 

نداء الوطن: تصحيح سنّي لموقف دار الفتوى من النزوح
فرنجية: أنا "شيخ صلح" إنتخبوني

 

 

 

 

البناء: السودان مشتعل وإجلاء الدبلوماسيين يمهد لجولة جديدة… وعبد اللهيان في بيروت لتشجيع التوافق / فرنجية: متمسك بجوهر الطائف والتعديلات التقنية شرطها التوافق… ولن أتحدى السعودية / ‭}‬ ثقة حزب الله والرئيس الأسد لمصلحة الدولة ‭}‬ لبننة الرئاسة والاستفادة من التفاهمات الخارجية

 

 

 

 

اللواء: عبداللهيان يكشف مهمته: أمن لبنان لصالح المنطقة
فرنجية يُراهن على التفاهم السعودي - الإيراني وبخاري في بيروت.. ووفد رسمي إلى سوريا لاحتواء أزمة النزوح

 

 

 


الجمهورية: الرئاسة على النار والمعترضون يصعدون

 

 

 

 


النهار: ملف النازحين يتوهّج في ذكرى جلاء الوصاية... فرنجية "مرشح محاور" واستعراض للنفوذ الإيراني

 

 

 

 


?l'orient le jour: Interventions de la BDL : cause ou remède à la volatilité de la livre 

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