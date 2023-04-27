عناوين الصحف ليوم الخميس 27 نيسان 2023

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الأخبار: إسرائيل في عامها الـ75: الجيل الأخير؟

بري: نحن وفرنسا ننتظر جواب الرياض

قرار قائد الجيش طرد النازحين: سيناريو أميركي على طريق بعبدا؟







الديار: عبد اللهيان يلتقي الكتل النيابية باستثناء «القوات»... وفرنجية: جاهز للحوار والتلاقي

مفوضية اللاجئين لن تسلم الحكومة «داتا النزوح»... ومسؤول أمني يكشف حقيقة «الترحيل»

نداء الوطن: تصحيح سنّي لموقف دار الفتوى من النزوح

فرنجية: أنا "شيخ صلح" إنتخبوني

البناء: السودان مشتعل وإجلاء الدبلوماسيين يمهد لجولة جديدة… وعبد اللهيان في بيروت لتشجيع التوافق / فرنجية: متمسك بجوهر الطائف والتعديلات التقنية شرطها التوافق… ولن أتحدى السعودية / ‭}‬ ثقة حزب الله والرئيس الأسد لمصلحة الدولة ‭}‬ لبننة الرئاسة والاستفادة من التفاهمات الخارجية

اللواء: عبداللهيان يكشف مهمته: أمن لبنان لصالح المنطقة

فرنجية يُراهن على التفاهم السعودي - الإيراني وبخاري في بيروت.. ووفد رسمي إلى سوريا لاحتواء أزمة النزوح



الجمهورية: الرئاسة على النار والمعترضون يصعدون



النهار: ملف النازحين يتوهّج في ذكرى جلاء الوصاية... فرنجية "مرشح محاور" واستعراض للنفوذ الإيراني



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