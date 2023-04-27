أسرار الصحف ليوم الخميس 27 نيسان 2023

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الأخبار: علم وخبر

سفير ألمانيا للمسيحيين: تأقلموا!

لدى سؤاله في إحدى المناسبات الاجتماعية أخيراً عن أسباب تصلّب الموقف الأوروبي تجاه قضية النازحين علماً أن الضرر الأكبر من ملف النزوح يقع على المسيحيين، أجاب السفير الألماني في بيروت أندرياس كيندل بالقول: «أنتم، المسيحيين، لا تشكّلون اليوم أكثر من مليون نسمة. عليكم أن تعتادوا ذلك وأن تتأقلموا معه».

بيروت تغرق في النفايات الأسبوع المقبل

علمت «الأخبار» أن شركة «أس جي ك» التي تعمل في معالجة نفايات بيروت وإنشاء خلايا لطمرها في مطمر الجديدة ستتوقّف، الثلاثاء المقبل، عن أداء مهامها. وعزت الشركة ذلك، في كتاب وجهته قبل أيام إلى مجلس الإنماء والإعمار، إلى تخلّف الدولة اللبنانيّة منذ نحو 10 أشهر عن تسديد مستحقاتها الماليّة التي تُقدّر بـ33 مليون دولار.

وبحسب المعلومات أن الشركة حاولت التواصل مع أكثر من جهة معنيّة، ومنها بلديّة بيروت، للتوسّط مع الحكومة من أجل معالجة هذا الملف، إلا أنّ كلّ الوساطات لم تؤدِ إلى أي نتيجة، وبات الموضوع في يد مجلس الوزراء. وعليه، يتوقع في حال عدم التوصل إلى حل أن تغرق شوارع بيروت من جديد بالنفايات، خصوصاً أن الدولة غير قادرة على تسديد المستحقّات. فيما بدأت الأزمة تتكشّف مع عدم تحضير الشركة لخلايا طمر جديدة للنفايات التي تُنقل إلى مطمر الجديدة، ما أدى إلى تكدّس النفايات على ارتفاع 25 متراً.



مأدبة الحوت في «بلد آخر»!

المأدبة التي أقامها رئيس شركة «ميدل إيست» محمد الحوت، تكريماً للمدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، كانت لافتة من حيث حجم الحضور الذي فاق الـ 800 شخص ونوعيته من جهة، وما جرى تقديمه من طعام وشراب في الحفل من جهة أخرى. وكان لافتاً أن أركان مصرف لبنان ومساعدين للحاكم رياض سلامة كانوا بين مدعوي الحوت الذي لم يوجه دعوة إلى وزراء ونواب لأنه أراد استبعاد «أهل المنظومة»



محافظ بيروت يتجاهل البلدية

عبّر عدد من أعضاء مجلس بلديّة بيروت عن استيائهم من إعطاء محافظ بيروت القاضي مروان عبّود تراخيص لإقامة أنشطة في العاصمة من دون علم أعضاء المجلس، وكان آخرها إقامة سوق في بدارو نهاية الأسبوع الماضي. وفيما يؤكد هؤلاء قانونيّة التراخيص المُعطاة من عبود، إلا أن سبب اعتراضهم هو تجاهل عبود اتفاقاً سابقاً مع المجلس البلدي بضرورة إعلام الأخير لدى إعطاء مثل هذه التراخيص، وعدم تغييبه عن الأنشطة التي تُنظّم في المدينة بطريقة مقصودة.





البناء: خفايا وكواليس

كواليس

تساءل دبلوماسي عن وجود رغبة أميركية حقيقية بوقف حرب السودان، مشيراً الى أنه يكفي فرض عقوبات مصرفية على حسابات الجنرالين البرهان وحميدتي وعائلتيهما والمقربين منهما، وتجميد كل حسابات تجارة الذهب السوداني حتى يرضخ الطرفان لدعوات وقف النار.



خفايا

توقفت مصادر أمنية أمام اللغة العنصرية التي تروّج لها حسابات وهمية وأسماء مشبوهة لبنانية وسورية لتعميم الكراهية والتنابذ وصولاً للحرب تحت ستار النزوح السوري، خصوصاً أن هؤلاء كانوا حلفاء التقوا على جلب النازحين ويلتقون اليوم على تحويلهم مادة استثمار إعلاميّ وربما أمنيّ مبرمج.

نداء الوطن: خفايا



يتساءل عدد من المعنيين عن مصير إيرادات شركة طيران الشرق الأوسط خصوصاً أنّها دولارات طازجة وما إذا كانت تدخل حسابات مصرف لبنان لاستعمالها بالمضاربات وتمويل صيرفة أو أنها تذهب الى الخزينة العامة من أجل تأمين واردات لزيادات الرواتب.

لوحظ تحفّظ سفير دولة أوروبية عن إطلاق مواقف سياسية وسط حديث عن وجود تباينات بين دولته ودولة أوروبية أخرى تعمل على الملف اللبناني.

يقوم بعض موظفي الفئة الأولى بالسفر إلى الخارج على حساب الخزينة في رحلات عمل خاصة، حيث باتوا يرتبطون بوظائف في الخارج إلى جانب عملهم في الإدارة.

اللواء: أسرار

همس

نُقل عن موفد دبلوماسي عربي أن الانطباع الذي خرج به بعد لقاءات شملت شخصيات رفيعة وقيادية لبنانية، أن اللبنانيين لم يواكبوا المرحلة على مستوى الاقتناعات المتغيرة الحاصلة من حولهم.



غمز

تعقد لقاءات تنسيقية على مستوى رفيع بين مسؤولين في «الثنائي» بطريقة شبه دورية، لتقييم الموقف والمواكبة بخطوات عملية.



لغز

ما يزال المودعون ينتظرون تعاميم جديدة لمصرف لبنان في ما خص السحوبات بالدولار، والسعر المقترح بحدود 35 ألف ليرة لكل دولار وفقاً للتعميم 158..