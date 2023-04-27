جنبلاط: لن أرشّح أحداً للرئاسة

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط إنه "لا يمكن تحميل السوري وحده تبعات الانهيار المالي بينما لم نقم بخطواتٍ إصلاحيّة، وعودة النازحين مرتبطة بإرادة نظامهم وأقترح إنشاء مخيّمات لائقة لهم في لبنان".

وسأل "هل يريد بشار الأسد عودة النازحين؟ والكلام عن عودة سوريا الى الحضن العربي مستغرب إذ ما من حضنٍ عربي أصلاً".

كما قال: "لن أرشّح أحداً للرئاسة وليقرّر الكبار في هذا الأمر مثل "حزب الله" ورئيس حزب القوات سمير جعجع ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل والتغييريّين".