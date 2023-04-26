مصلحة الليطاني: بدء أعمال الصيانة في شبكة مشروع ري صيدا جزين

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اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان أن "فرق الصيانة و التوزيع في دائرة ري لبعا التابعة لها، باشرت بتنفيذ أعمال تنظيف برك الترقيد و قناة الري على منسوب 600 متر أسفل بركة أنان التي تغذي سائر قرى شرق صيدا و ساحل جزين بمياه الري".

وأشار البيان إلى أنه "من المتوقع الإنتهاء من أعمال التنظيف و الصيانة صباح يوم الجمعة الواقع في 28 / 4 / 2023 ليصار بعدها الى إعادة تغذية كافة شبكات مشروع ري صيدا -جزين بمياه الري".



وأوضحت المصلحة ان "هذه التدابير تهدف الى تأمين سلامة وجودة مياه الري و تخفيف الاعطال على الشبكة وحماية نوعية المياه".