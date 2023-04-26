طوني اوريان: أوعا يغشوكن!

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غرّد المناضل طوني اوريان عبر "تويتر":

"أوعا يغشوكن!"

‏بهالنهار منتذكرن، يلي خانو وطنن ولبسهن السوري جزمة وعندما غادر السوري هاشو عليه وسرقو نضال وتضحيات يلي قتلوهن وعمّرو قصور.

‏يلي ب١٧ تشرين سرقو عذاب وغضب الأوادم وعملو منهن ثورة فوضى وبلطجة وسكرو الطرقات على الفقير والمريض على الميت ويلي رايحا تولد، بالوقت يلي كانو شركائن المصرفيين عم يسرقو ما تبقى من اموالكن،

‏يلي ضاقت البدلة عليه وتآمر ع رئيسو وترك الزعران يستحكمو بالأوادم وناطر الدم يوقع بين الكل ويركب الانقلاب،

‏يلي اعطى الأوامر لجيشنا بالوقوف خط دفاع أول عن اللص الأول وقمع المسروقين،

‏يلي استفادو ودافعو وسهّلو دخول شعب بديل عن شعبن واليوم بدّن يسثمرو بدمن مع وضد تيفرضو سيطرتن عليكن،

‏يلي غشوكن كل مرّة، هالمرّة أوعا يغشوكن…