غسان عطالله: هل هذا التحريض لإثارة الفوضى؟

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غريس مخايل

بعد تغريدة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل حول ملف النازحين السوريين، اعتبر عضو تكتل لبنان القوي النائب غسان عطالله عبر الـtayyar.org أن سؤال "لماذا إثارة هذا الموضوع بهذا التوقيت بالذات وبهذا الشكل العنفي" لا يُسأل للتيار الوطني الحر إنما لأهل الكهف الذين كانوا نائمين طيلة هذه السنوات واستيقظوا متأخرين بعدما كان الأمر قد أصبح عشوائياً وفوضوياً".

وأضاف:"صحيح نحن كتيار وطني حر كنا أول من حذّر من طريقة دخول النازحين الى لبنان وأماكن انتشارهم وطرق تسجيلهم وغيرها من الأمور وقد طالبنا الحكومات المتعاقبة بحل هذا المضوع مراراً وتكراراً، لكننا يوماً لم ننتهج خطاباً تحريضياً أو ندعُ الى العنف ضدهم، ونحن نسأل: "ليش اليوم هيك عم بصير؟" هذا السؤال يجعلنا نفكّر جيّداً ونعلم أن هذه الطريقة بالتعامل وخطابات الكراهية والعنف ستولّد أوضاعاً لا احد يرغب بها وستولّد كذلك مشاكل قد لا تُحمد عقباها".

وتابع عطالله: "لطالما نادى التيار الوطني الحر بايجاد أماكن آمنة للنازحين على أن تكون عودتهم كريمة، وكأن اليوم بإثارة هذا الموضوع على هذا النحو العنفي والممنهج إنما هو لإثارة فوضى معينة بعدما تم تجاوز قطوع الفوضى التي كانت ستعم البلاد لو وصلنا الى الفراغ في البلديات... وكما جنّبنا البلاد هذه الكأس، سنفعل المستحيل لحل ملف النازحين بالطرق القانونية والانسانية التي يجب أن يُحلّ بها".