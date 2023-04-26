الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللّبنانيّة توقّع خطّة عمل سنوية مع صندوق الأمم المتحدة للسكان

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وقّعت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ممثلةً برئيستها السيدة كلودين عون، خطّة العمل السنوية للعام ٢٠٢٣ مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA ممثلاً بمديرة مكتبه في لبنان السيدة أسمى قرداحي، في مقر الهيئة.

يتضمّن هذا التعاون وضع خطة عمل وآلية رصد وتقييم للاستراتيجيّة الوطنيّة للمرأة في لبنان 2022-2030، كذلك يشمل التعاون العمل مع الوزارات المعنية المختصة على اعتماد المعايير الوطنية الخاصة ببرامج مراكز الإيواء إضافةً إلى تنظيم جلسات توعوية حول قانون التحرّش الجنسي والسياسات المعتمدة لعدد من الادارات الرسمية والمحامين/ات، والعاملين/ات الاجتماعين/ات، والشباب والشابات.