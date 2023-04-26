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القومي: لعودة كل النازحين السوريين الى بلدانهم لأنهم يستخدمون كورقة ضغط محليا ودوليا

26
APRIL
2023
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اشارت عمدة الاعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي في بيان، الى انه "بعد أكثر من ست سنوات على وقف اطلاق النار في المدن والبلدات السورية، يجد الحزب أنه بات من الضروري عودة كل النازحين في لبنان إلى مدنهم وبلداتهم، انطلاقا من حاجة تلك المناطق إلى أبنائها اجتماعيا وتنمويا، وكي يرفعوا عن بلادهم عبء استخدام ملف النزوح كورقة سياسية للضغط على الحكومتين في دمشق وبيروت، لا سيما أنهم يستخدمون كورقة ضغط محليا ودوليا".

ولفتت الى أن "عودة النازحين الى مناطقهم تساهم مساهمة كبرى في تخطي جزء كبير من ذيول الحرب على سوريا، لا سيما وأن حجة ابقائهم عنوة في لبنان باتت منتفاة امنيا اولا حين باتت كل المناطق آمنة، وسياسيا واعلاميا ثانيا حين أكدت الدولة في الشام أنهم مرحب بهم ولن يتعرض أي منهم الى اي شكل من اشكال الملاحقة، على عكس ما يتم ترويجه في بعض وسائل الاعلام المنتفعة هي ومن يمولها من برامج تمويل بقاء النازحين بعيدا عن بيوتهم".

وإذ دعا الحزب "كل نازح إلى العودة إلى بيته في مدينته او بلدته في الشام"، اكد "ضرورة التعاطي الانساني مع النازحين في مختلف المناطق اللبنانية، وأن هذا الأمر لا يمكن التساهل فيه أبدا".

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