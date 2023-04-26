سرق مبلغًا ماليًّا كبيرًا وأغراضًا أخرى من الشركة التي يعمل فيها..فوقع بقبضة قوى الأمن

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صــدر عـــن المديرية العامة لقــوى الأمــن الداخلي _ شعبة العلاقـات العامة البـــلاغ التالــــي:

بتاريخ 27-3-2023، ادعى لدى فصيلة إنطلياس في وحدة الدرك الإقليمي صاحب إحدى الشركات ضد حارس الأمن المكلف بالحراسة، ويدعى:

ح. ر. (مواليد عام 1973، لبناني) بجرم سرقة حوالى /55,000/$ وكمية من المصاغ وحاسوب محمول وقرص صلب عدد /2/ من داخل الشركة.

بعد التوسّع بالتحقيق من قبل مفرزة الجديدة القضائية في وحدة الشرطة القضائية، تم التثبّت من أن حارس الأمن أقدم على سرقة مفاتيح المكاتب الخاصة في الشركة واستخدمها لتنفيذ عمليته.

وقد تبيّن أنه توارى عن الأنظار، وهو من أصحاب السوابق الجرمية، وأوقف سابقًا بقضايا سرقة.

بناء عليه، ونتيجة المتابعة الحثيثة، توصّلت عناصر هذه المفرزة الى تحديد مكان تواجده.

بتاريخ 19-4-2023 وفي محلة حارة حريك، كمنت له قوة من المفرزة، وتمكنت من إلقاء القبض عليه، وضبطت بحوزته مسدسا حربيا ومماشط وذخيرة صالحة للاستعمال، عدة أجهزة خلوية ومبلغ مالي من المسروقات.

باستماعه، اعترف بما نسب إليه، وباستعماله المبالغ المسروقة لشراء سيارة رباعية الدفع نوع "X5" ودراجة آلية وسيارة "كارافان"، إضافة إلى العديد من الأغراض الأخرى.