هيئة كولكو-مونتريال جالت على رؤساء الطوائف المسيحيين لتقديم تهاني عيد الفصح المجيد

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بمناسبة عيد الفصح المجيد ، جالت هيئة كولكو مونتريال في التيار الوطني الحر ممثلة بشخص منسقها انطوان مناسا والهيئة التنفيذية يرافقهم أمينة سر كولكو كندا عبير شمعون ومسؤول لجنتي الموارد البشرية والشباب في كولكو كندا فادي القسيس على رؤساء الطوائف المسيحيين لتقديم تهاني العيد . وقد شملت الجولة راعي أبرشية كندا للروم الملكيين الكاثوليك سيادة المطران ميلاد الجاويش ، راعي أبرشية كندا للسريان الكاثوليك سيادة المطران بول انطوان ناصيف ، ولفيف من الآباء والكهنة الكرام : رافائيل بشارة كاهن رعية مار جرجس ويوسف للأقباط الارثوذكس ، الارشمندريت ربيع ابو زغيب كاهن كاتدرائية المخلص للروم الملكيين الكاثوليك ،

الأب برنارد باسط كاهن كنيسة مار إلياس لافال ،

الأب العام شربل جعجع كاهن كاتدرائية مار مارون ،

الخوري ايلي توما كاهن رعية مار يوحنا المعمدان للروم الارثوذكس لافال ،

الخوري إيلي ياشوع كاهن كاتدرائية مار أفرام للسريان الكاثوليك لافال .

تمنّت الهيئة للجميع فصحاً مجيدًا مليئًا بالامن والسلام للعالم ، والخلاص والاستقرار لوطننا الحبيب لبنان