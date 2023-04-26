أبو زيد: لوضع خطة سريعة لاعادة النازحين شاءت بعض المنظمات الدولية أم أبت

A + A -

استغرب النائب السابق أمل أبو زيد تحريض النازحين السوريين على التظاهر، داعيا "لاعادتهم إلى بلادهم".

وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبر ابو زيد انه "فيما الجيش اللبناني يقوم مشكوراً بمراقبة وضع النازحين السوريين وترحيل من لا يملكون اوراقاً ثبوتية ومن دخلوا الاراضي اللبنانية خلسة وتحوم حولهم شُبُهات أمنية، فقد بلغت الوقاحة بالبعض حد تحريض النازحين السوريين على تنظيم تظاهرة إلى بيروت اعتراضاً على إجراءات الجيش الحريص على الاستقرار وضبط الأمن ومنع الفلتان".

واضاف "حسناً فعل وزير الداخلية بمنع تظاهرة السوريين مع الأمل بأن تضع حكومة تصريف الاعمال قيد التنفيذ الفوري خطة سريعة لاعادة النازحين الى بلادهم شاءت بعض المنظمات الدولية أم أبت، فالحفاظ على لبنان وهويته فوق كل اعتبار".