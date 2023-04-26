موسوي تابع مأساة العائلات اللبنانية العالقة عند الحدود السودانية المصرية

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تابع عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان اللبناني النائب إبراهيم الموسوي قضية مأساة العائلات اللبنانية العالقة عند الحدود السودانية المصرية لا سيما عند معبر "أرقين" البري.

وأجرى الموسوي لهذه الغاية سلسلة اتصالات ومتابعات منذ يوم أمس الثلاثاء شملت رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب، وسفير جمهورية مصر العربية في لبنان ياسر علوي.

وباشر الرؤساء والمسؤولون بذل الجهود الحثيثة لمعالجة أزمة هذه العائلات على أمل إنقاذهم بأسرع وقت ممكن.



وناشد الموسوي كل الجهات المعنية والمنظمات الدولية بذل أقصى الجهود والقيام بواجباتها الإنسانية لا سيما أنه في عداد العائلات العالقة العديد من الأطفال والرضع، مما قد يشكل خطرًا على حياتهم في ظل الظروف القاسية والخطرة.