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طقسٌ ماطر بانتظارنا... إلى متى يستمر؟

26
APRIL
2023
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة والتي تعود إلى معدلاتها الموسمية على الساحل بخاصة جنوب البلاد، بينما تنخفض بشكل طفيف في الداخل وعلى المرتفعات، يتحول تدريجيا خلال الليل الى غائم جزئيا فغائم ، وتصبح الاجواء مهيأة لهطول أمطار خفيفة متفرقة (فجر الجمعة) واحتمال لبرق ورعد مع اقتراب المنخفض الجوي، أما الرياح فستكون ناشطة خصوصا في المناطق الشمالية.

وجاء في النشرة ما يلي:

الحال العامة: يستمر الطقس الربيعي مسيطرا على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية حتى فجر يوم الجمعة، حيث يتأثر تدريجيا بمنخفض جوي متمركز فوق تركيا ترافقه كتل هوائية باردة و رطبة، فيتحول الى متقلب وماطر، وسيستمر حتى صباح يوم الاثنين بحيث ينحسر تدريجيا ويعود الطقس الى الاستقرار(معدل درجات الحرارة لشهر نيسان من 15 الى 24 درجة).

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: قليل الغيوم صباحا يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ضباب على المرتفعات، تستقر درجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل طفيف على المرتفعات وفي الداخل.

الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية على الساحل بخاصة جنوب البلاد بينما تنخفض بشكل طفيف في الداخل وعلى المرتفعات، يتحول تدريجيا خلال الليل الى غائم جزئيا فغائم، وتصبح الاجواء مهيأة لهطول أمطار خفيفة متفرقة (فجر الجمعة) واحتمال لبرق ورعد مع اقتراب المنخفض الجوي، أما الرياح فستكون ناشطة خصوصا في المناطق الشمالية.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملموس في درجات الحرارة بخاصة جنوب البلاد بحيث ستصبح دون معدلاتها الموسمية ، تهطل أمطار متفرقة خلال النهار ثم تشتد تدريجيا في الفترة المسائيـة يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة تقارب ال 60كلم/س شمالا، أما الثلوج فستتساقط بدءا من ارتفاع 2200 متر نهارا، وسيتدنى مستوى تساقطها خلال الليل مع تدني درجات الحرارة لتصل لحدود ال2000 متر تقريبا.

السبت: غائم إجمالا مع انخفاض إضافي محدود في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة احيانا بخاصة في في الفترة الصباحية يرافقها عواصف رعدية ورياح ناشطة تقارب ال60 كم/س قبل الظهر أما الثلوج فتتساقط بدءا من ارتفاع 2000 متر ويتدنى مستوى تساقطها خلال الليل فيصل لحدود ال1800 متر تقريبا.

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