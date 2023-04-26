الجمهورية: النازحون الى الواجهة

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

في ظل المواقف من ملف النازحين والمعالجات الموضعية الجارية له وتداعيات الأحداث المتفرقة التي رفعت الملف الى صدارة أولويات المواقف والتحركات في الأيام القليلة الماضية وتَكاثر الحديث عنها في الفترة الاخيرة، دعا ميقاتي الى اجتماع خاص للجنة الوزارية المكلفة هذا الملف يُعقَد عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم.

وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ«الجمهورية» انّ المجتمعين سيناقشون سلسلة من الإجراءات التي واكبت إعادة الجيش اللبناني بضعة مئات محدودة من السوريين الذين دخلوا الى لبنان من البوابات غير الشرعية، في عملية منظّمة تقف خلفها شبكات تُتقِن الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى سلسلة الإجراءات التي بدأتها بلديات عدة في مناطق جنوبية وفي جبل لبنان لتنظيم الوجود السوري وفَرز الموجودين في نطاق بلدياتهم بطريقة شرعية وقانونية تتصل بالتزامهم بقانونَي الإقامة والعمل وتلك الخاصة بالإقامة غير الشرعية، في ظل تعدد الأحداث الأمنية التي تسبّب بها نازحون في اكثر من منطقة، خصوصاً انّ بعضها استخدمت خلاله الاسلحة ما تسبّب بسقوط جرحى من اللبنانيين والسوريين.