الوطن السورية: التطبيع مع تركيا يعني انسحابها من الأراضي السورية

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الوطن السورية: في محاولة جديدة لاستثمار أي لقاء سوري- تركي في الانتخابات الرئاسية التركية المقررة منتصف أيار القادم، خرجت وزارة الدفاع التركية ببيان أعقب اجتماع وزراء دفاع سورية وروسيا وإيران وتركيا، أشارت فيه إلى أن الاجتماع بحث خطوات ملموسة تتعلق بتطبيع العلاقات بين تركيا وسورية، الأمر الذي نفاه مصدر مطلع، وأكد، في اتصال مع «الوطن»، أنه «لا صحة لبيان وزارة الدفاع التركية الذي تحدث عن خطوات ملموسة تتعلق بتطبيع العلاقات بين تركيا وسورية، وما حصل في الاجتماع بين وزراء دفاع سورية وتركيا وروسيا وإيران كان للبحث في آلية انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية ولم يتطرق الاجتماع إلى أي خطوات تطبيعية بين البلدين».

المصدر أشار إلى أن التطبيع أو العلاقة الطبيعية بين تركيا وسورية تعني انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية، وبغير الانسحاب لا تنشأ ولا تكون هناك علاقات طبيعية، وأضاف: إن الانسحاب هو أول مسألة يجب أن يتم حسمها في مباحثات عملية التطبيع.