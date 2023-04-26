اللواء: أكثر من ملف يشكل محور متابعة... التفاصيل

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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن أكثر من ملف يشكل محور متابعة على الساحة المحلية بدءا من الرئاسة مرورا بالنزوح السوري وصولا إلى قضية زيادة الرواتب. ولفتت إلى أن ما من تطورات جديدة في الاستحقاق الرئاسي في انتظار الحراك الخارجي.





أما بالنسبة إلى قضية النزوح فإن عودة البحث بها مجددا قد تفتح نقاشا عن خطة العودة المعلقة التي حضرت في اجتماع لجنة النازحين السوريين.







