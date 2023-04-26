عناوين الصحف ليوم الأربعاء 26 نيسان 2023

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الأخبار: السودان يُترك لـ«الجنرالَين»

استئناف الحوار حول ملف خلدة

مغارة الاتصالات: 6 وزراء متورطون في هدر أكثر من 110 ملايين دولار

محضر التحقيق مع يوسف خليل: «شاهد ما شفش حاجة»!

الديار: باريس تتأرجح داخل الملف الرئاسي... والرئاسة الثالثة بين الرياض والدوحة

«القوات» تنفي تشكيل جبهة مسيحيّة مع «الوطني الحرّ» ضدّ الطرح الفرنسي

البناء: أبو الغيط: انتصار الأسد جعل العودة السورية الى الجامعة حتميا ولو لم تحضر قمة الرياض / الرباعية الدفاعية في موسكو تناقش الانسحاب التركي كشرط سوري لانعقاد القمة / تقدُّم فرنجية وعجز معارضيه عن تقديم منافس أمام تحول المداخلة الخارجية نحو عدم التسمية /





النهار: "المعاندة" الفرنسية تحفّز "الحزب" على التهويل؟



اللواء: «الملفات الإقليمية» تداهم الاستحقاق.. وباسيل يُحاذر المغامرة!

مهمة عبد اللهيان بين الملفات الغربية واللبنانية.. ومراسيم الزيادة لن تُعيد الإدارة إلى العمل



الجمهورية: طهران إلى إستطلاعات قبل الخيارات

نداء الوطن: عبد اللهيان اليوم في بيروت وخيار آخر غير فرنجية

النازحون... عبوة قيد التجهيز!

l'orient le jour: À Khaldé, l’image d’une unité ponctuelle de l’opposition