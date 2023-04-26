أسرار الصحف ليوم الأربعاء 26 نيسان 2023

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال دبلوماسيّ عربيّ إن اتفاق القيادات العسكرية والسياسية في السودان على رفض الانتخابات يكشف غياب العمق الشعبي للقيادات والطبيعة الفئويّة السلطويّة للصراعات والإجماع على التطبيع يكشف أن المرجعيّة واحدة والتوقيت بزمن التموضع السعوديّ وإقلاع سد النهضة يحدّد المستهدَف.

خفايا

علّق مصدر نيابي على تأثير المصالحات العربية والإقليمية على التنتخابات الرئاسية بالقول هناك محاولة للإيحاء بأن التسويات ستفرض على اللبنانيين رئيساً، والأصح أنها ستحاصر الذين سيهربون من انتخاب رئيس بالقول انتهى وقت استعمال تعطيل النصاب فانتخبوا من تشاؤون، لكن انتخبوا.



اللواء: أسرار

همس

ينتظر كثيرون ما يمكن ان يحمله دبلوماسي «اقليمي» رفيع، لا سيما لجهة مجريات التفاهم مع عاصمة عربية فاعلة، ومدى البحث بالملف الرئاسي، وهو أمر غير محسوم في الزيارة..



غمز

يحاذر كل من حزب الله والتيار الوطني الحر كسر الجرة، في مفاوضات ما وراء الستارة، بحثاً عن رئيس غير الذي يرفضه باسيل، وغير الذي يقبل به وحده «الحزب».

لغز

شكل مرسوم زيادة الرواتب، وموعد دفعها، على سعر المنصة المعمول بها، صدمة في اوساط الموظفين والمتقاعدين في القطاع العام، على اختلاف تسمياتهم.

نداء الوطن: خفايا

يتردد أنّ وزيراً سابقاً يتبوأ منصباً مهماً حمل كلمة سر رئاسية من الولايات المتحدة الأميركية، إلى مرشح بارز، مع العلم أن الأخير لا ينتمي إلى تكتّل الأول.

أقام أحد كبار المتعهدين حفل افطار لعدد من قياديي مجلس الانماء والاعمار والمهندسين في مجمع جامعي يديره بلغت كلفته أكثر من مستحقات العاملين في المجمع المذكور والمهدد بالتوقف بسبب عدم دفع اجور ومستحقات العاملين لدى المتعهد.

علم أنّ نائب مدير جهاز أمني زار العراق حديثاً وعاد بمبلغ 300 ألف دولار من الأمن القومي العراقي دعماً للجهاز، من دون الاعلان رسمياً عن هذا الدعم بينما تشن حملات على أي جهاز آخر لمطالبته بعرض الهبات التي تصله على الحكومة.