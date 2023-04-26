نداء الوطن: عبد اللهيان اليوم في بيروت وخيار آخر غير فرنجية

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

الى بيروت، يصل اليوم وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان في زيارة رسمية ليومين يلتقي خلالها المسؤولين اللبنانيين، إضافة الى لقاءات غير رسمية مع الجهات الحزبية المقرّبة من طهران.

وتأتي هذه الزيارة لرئيس الديبلوماسية الايرانية بعد إبرام إتفاق بكين بين طهران والرياض في آذار الماضي، وسط توقعات مصادر سياسية أن يكون هدف زيارة الوزير الإيراني التمهيد لخروج "حزب الله" من دائرة الإصرار على ترشيح رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية خياراً وحيداً لرئاسة الجمهورية، والبحث عن خيار جديد وعدم المضي قدماً في ضرب العلاقة مع المسيحيين.