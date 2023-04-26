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الديار: المطلوب فتح حوار بين الحكومتين اللبنانية والسورية

26
APRIL
2023
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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

مع عودة ملف قديم - جديد الى الواجهة بعد تفاعله، هو ملف النازحين السوريين والمطالبة بعودتهم الى ديارهم، وإعطاء صلاحيات بذلك الى بعض البلديات، بسبب التداعيات التي يتحملّها لبنان من جرّاء تزايد عددهم في لبنان بشكل غير مسبوق، والذي وصل الى اكثر من مليونين، بحسب ما اشار المدير السابق للامن العام اللواء عباس ابراهيم قبل فترة وجيزة، كما انّ الإشكالات التي تحدث يومياً والخلافات السائدة بين عدد منهم مع اللبنانيين، ساهمت في المطالبة برحيلهم، اذ لم يعد باستطاعة لبنان تحمّل أوزار هذه القضية.

ورأى وزير سابق تعليقاً على ما كان سيحصل اليوم لـ «الديار» أنّ المطلوب وبأسرع وقت ممكن فتح حوار بين الحكومتين اللبنانية والسورية، لبحث كيفية العودة بطريقة رسمية وبالتفاهم الكلي، لان اوضاع لبنان لا تسمح على الاطلاق ببقائهم، وسط كل ما يعانيه لبنان من انهيارات واوضاع مأسوية ومصاعب، معتبراً أنّ ترحيل 50 نازحاً كما حصل الاسبوع الماضي من احدى البلدات لا يفي بالمطلوب، لانّ البحث بين دولة واخرى يؤدي الى نتائج افضل بكثير.

الديار
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