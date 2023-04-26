الديار: جبور: هل ستفرض باريس عقوبات على القوى السيادية لانها ترفض تبنيّ مرشح ممانع؟

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

جدد رئيس جهاز الاعلام والتواصل في حزب «القوات اللبنانية» شارل جبور في حديثٍ لـ «الديار» موقف «القوات» بالرفض المطلق للمقايضة المعروفة اي سليمان فرنجية - نواف سلام ، «كيلا يبقى لبنان رهينة وبحالة انهيار وبيد الفريق الممانع».

وأشار الى «انّ الموقف السعودي واضح تماماً امام الإلحاح الفرنسي، فالسعوديون قالوا للفرنسيين: اذا بامكانكم ايصال رئيس فليكن، ولكل حادث حديث»، وسأل «كيف ستستطيع باريس تغيير ميزان القوى في الداخل؟ هل ستفرض عقوبات على القوى السيادية والمعارضة لانها ترفض تبنيّ مرشح ممانع»؟

وعما يحكى عن سوء العلاقة بين السعودية و»القوات اللبنانية»، نفى جبور ذلك، وقال: «العلاقة لم تتبدل قط، والسعودية حريصة على صداقاتها في لبنان، و»القوات» في المقابل حريصة على افضل العلاقات مع كل دولة تريد ان تدعم لبنان السيادة والاستقلال والدستور».