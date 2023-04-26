الأخبار: الموفد القطري إلى بيروت مجدداً

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الأخبار: مع انتهاء استراحة عيد الفطر، تعاود العجلة السياسية عملها في ما يتعلق بالملف الرئاسي، وتتحضّر بيروت لاستقبال موفد قطري مطلع الأسبوع المقبل، لعقد لقاءات مع القوى السياسية كافة.

وقالت مصادر متابعة إن «القوى السياسية لم تتبلغ بعد أي طلب لتحديد مواعيد للزيارة، لكن عودة وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد عبد العزيز الخليفي الذي زار لبنان قبل أسابيع في زيارة استطلاعية مؤكدة، إلا في حال حصول تطورات».

وأوضحت أن «الموفد القطري لن يحمِل جديداً في ما يتعلق بالملف الرئاسي ولن يعلن عن أي اسم، وستكون زيارته استكمالاً للزيارة السابقة»، مشيرة إلى أن «الحراك القطري ينطلق من قناعة لدى الدوحة بوجود إرباك لدى الرياض في ما يتعلق بالملف اللبناني، وأن «الدوحة تريد الاستثمار في هذا الوقت، مستفيدة من علاقتها الجيدة مع غالبية القوى السياسية للعب دور المساند والشريك للسعودية في لبنان».