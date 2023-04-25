الحلبي أعلن مواعيد الإمتحانات الرسمية: البريفيه تبدأ في 6 تموز والثانوية العامة بفروعها الأربعة في هذا التاريخ

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كشف وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، في حديث لقناة الـMTV، عن مواعيد الإمتحانات الرسمية، قائلاً اننا "توصلنا على اقتراح ورد من التعليم المهني، ومن رئيس دائرة الامتحانات بتحديد مواعيد الإمتحانات الرسمية والتي هي على التالي: امتحانات الشّهادة المتوسّطة - البريفيه لدورة العام 2023 العاديّة، ستُجرى يومَي الخميس 6 تمّوز والسّبت 8 تمّوز، أمّا امتحانات شهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة، فتُجرى أيّام الإثنين 10 تمّوز والثلاثاء 11 تمّوز والخميس 13 تمّوز.