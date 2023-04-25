شربل مارون للـtayyar.org: ما وصلنا اليه في موضوع النازحين هو ثمرة ميقاتي والمزايدين... "ما كنتوا شايفين قبل كل هالخطر؟"

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غريس مخايل- في ظلّ الأصوات التي باتت منذ مدّة قصيرة جدّاً تخرج لتطالب بعودة النازحين السوريين الى بلادهم فيما كانت مواقفها سلبية في هذا الاطار في السنوات الماضية، وضع عضو تكتل لبنان القوي النائب شربل مارون سلسلة من علامات الاستفهام حول الأمر، سائلاً إياهم:"ما كنتوا شايفين قبل كل هالخطر؟ مبارح نزح السوريون الى لبنان؟!"

مارون الذي ذكّر بأنه كان قال في وقت سابق إن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي شريك في التوطين، أشار الى أن ما وصلنا اليه اليوم هو ثمرة أعماله وأعمال الذين يحاولون اليوم الكذب على الناس، وأضاف:"كفى مسرحيات على الشعب اللبناني، كونوا صادقين ولو لمرة واحدة ولا تحاولوا أن تزايدوا في موضوع الجميع يعلم جيّداً مواقفكم السابقة منه".

وأكد مارون أن خطاب الكراهية ليس بريئاً لا بتوقيته ولا بمضمونه مشدّداً على أنه ليس مطلوباً أن يستفز السوريون اللبنانيين ولا العكس لأن هذا الأمر ممكن أن يُفجّر الوضع ويودي بنا الى أماكن لا نريدها، والمطلوب العقلانية والعودة الكريمة ضمن القوانين".