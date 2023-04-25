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مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان تدعو إلى إحترام مبادئ القانون الدولي وضمان حماية اللاجئين في لبنان من الإعادة القسرية

25
APRIL
2023
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أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان, إستناداً للمعلومات من اللاجئين وبحسب تقارير عدة، نلحظ زيادة في عدد المداهمات في صفوف سوريين في كلّ من جبل لبنان وشمال لبنان, ولغاية شهر نيسان الحالي، علمت المفوضية بما لا يقل عن 13 مداهماتٍ تم تأكيدها".

وفي حديث للميادين," تلقت المفوضية أيضًا تقارير عن سوريين محتجزين بهدف ترحيلهم فيما بعد، ومن بينهم من هو معروف ومسجلّ لدى المفوضية".

ودعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان إلى إحترام مبادئ القانون الدولي وضمان حماية اللاجئين في لبنان من الإعادة القسرية، كما وتتلقى تقارير ترحيل اللاجئين السوريين قسراً بقلق بالغ وتُتابعها مع الأطراف المعنية".

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