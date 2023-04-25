ينقل كمية كبيرة من المخدرات من البقاع إلى بيروت ...وقع في قبضة عناصر حاجز ضهر البيدر!

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بتاريخ 20-4-2023، أوقف عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليمي فان على مسلك البقاع - بيروت، وتمكنت من ضبطها وتوقيف سائقها، ويدعى:

ش. م. (مواليد عام 1974، لبناني)

كما ألقت القبض على شخصين كانا برفقته، وهما:

ح. أ. (مواليد عام 1997، لبناني)

ت. ن. (مواليد عام 1993، لبناني).

وبتفتيش المركبة الآلية، عثرت بداخلها على:

/4/ مظاريف كوكايين

/3/ مظاريف بداخلها كريستال ميث

/6/ أكياس ومظروفين بداخلها حشيشة الكيف زنتها حوالي /1/كلغ

/199/ حبة مخدرة من أنواع "كبتاغون"، "play boy"، "LMD"، و"XTC"

/20/ حنجور "ketamine"

/434/ حبة ترامادول

/400/ حبة بنزكسول.

وبالتحقيق معهم، ترِك الثاني والثالث لقاء سندات إقامة كونه تبين أنه لا علاقة لهما بالموضوع، فيما أوقف الأول وأودع مع المضبوطات القضاء المختص، بناء على إشارته.