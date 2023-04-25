رئيس الجالية اللبنانية بالسودان: أثبتت العملية أن للدولة دورًا في حماية مواطنيها

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صدر عن رئيس الجالية اللبنانية في السودان سعد الله ميقاتي، بيان جاء فيه: "أتقدم باسمي وباسم الجالية اللبنانية في السودان بالشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب وأمين عام الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير وسفيرة لبنان في السودان ديما حداد، وسفير لبنان في المملكة العربية السعودية فوزي كبارة وسفير لبنان في دولة الامارات العربية المتحدة فؤاد دندن وقنصل لبنان في جدة وليد منقارة وجميع الجهات المعنية على نجاح عملية اجلاء الرعايا اللبنانيين المتواجدين في السودان".



وأضاف البيان, "لقد أثبتت هذه العملية أن للدولة دورا كبيرًا في حماية ورعاية مواطنيها في الخارج، وأنها تولي إهتمامًا كبيرًا لسلامتهم وحمايتهم".



وتابع, "نود أن نعبر عن شكرنا الجزيل لدولة الامارات العربية المتحدة وللمملكة العربية السعودية للإهتمام والمساعدة في إجلاء أبناء الجالية اللبنانية من الخرطوم إلى بور سودان".



وإستكمل, "كما نشكر المملكة العربية السعودية على إجلاء جميع أبناء الجالية اللبنانية من بور سودان إلى جدة وعلى إستضافتهم الكريمة في مدينة جدة لحين مغادرتهم إلى بيروت, ونشكر جميع من ساعد في إنجاح هذه العملية، وتقديرنا الكبير للجهود الكبيرة التي بذلت في هذا الصدد".