حجّار عن ملف النازحين السوريين.. ماذا قال؟

اشار وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور الحجار، إلى أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أعلن عن لقاء يوم غد، عند الساعة 11، لمناقشة موضوع النازحين السوريين، وأتوقع اننا سنصدر قرارات حول الثغرات بالملف، وسأقترح بشكل جدي تكملة عودة النازحين السوريين، التي بدأنا فيها مع رئيس الجمهورية السابق ميشال عون ومدير الأمن العام السابق اللواء عباس ابراهيم".



وذكر، في حديث لقناة OTV، أننا "لم نقطع التواصل مع سوريا، وباقي الدول سبقتنا بمراحل، ونحن لم نقفل السفارة، يعني ان التواصل لا يزال موجوداً"، مؤكداً أنه "لا خلاص للـUNHCR (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) دون التعاون الصريح مع المعنيين في موضوع النازحين".