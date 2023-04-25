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وصول طائرة من جدة تقل 12 شخصا تم اجلاؤهم من السودان بو حبيب: من المتوقع عودة 32 لبنانيا مساء

25
APRIL
2023
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وصلت الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت بعد ظهر اليوم، طائرة تابعة لشركة “طيران الشرق الأوسط”، آتية من جدة في المملكة العربية السعودية، وعلى متنها الدفعة الأولى من اللبنانيين والفلسطينيين والسوريين الذين تم اجلاؤهم من السودان. واستقبلهم في صالون الشرف في المطار، وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بو حبيب والامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير وسفير لبنان في السعودية فوزي كبارة وسعدالله الميقاتي من الجالية اللبنانية في السودان.


وصرح بو حبيب في المطار: “نرحب بالقادمين وقد بلغ عددهم ١٢ شخصا، ومن المتوقع ان يعود الى بيروت مساء اليوم، ٣٢ لبنانيا من الدفعة الأولى، وهناك ايضا دفعة اخرى في طريقها الى بورسودان تضم ٢٢ لبنانيا، سينتقلون بحرا الى جدة ومنها الى بيروت”.

وقال: “لبنان كان من أولى الدول التي سعت إلى إخراج ابناء جاليتها من السودان رغم كل الصعوبات والمخاطر هناك، وكنا على تشاور دائم مع رئيس الحكومة واخرجنا اكبر عدد من اللبنانيين الموجودين في الخرطوم”.

ونوه بـ”دور وجهود كل من دولة الامارات والمملكة العربية السعودية حيث ساهمت الامارات بتأمين نقل اللبنانيين برا الى بورسودان، كما ان المملكة العربية السعودية هي التي امنت نقلهم بحرا الى جدة واستضافتهم هناك، ثم تم نقلهم الى بيروت”، مذكرا بأن “الاردن ايضا حاول المساعدة في هذا الاطار الا ان الامكانية كانت ضعيفة بنقلهم عبر الطيران الحربي العائد له”.

وقال: “ما ساعدنا ايضا، ان عددا كبيرا من ابناء الجالية اللبنانية في السودان كان في لبنان في فترة الأعياد، وعدد اللبنانيين في السودان زهاء ١٠٠ شخص استطعنا إخراج ٧٠ منهم تقريبا، منذ الأحد وحتى اليوم. ونحن على استعداد لتلقي اي اتصالات من الباقين هناك للمساعدة على اجلائهم بمساعدة دول صديقة وشقيقة ايضا”.


اضاف: “سأطلب من السفيرة اللبنانية في السودان الموجودة حاليا في بورسودان، الى جانب عدد آخر من السفراء العرب والأجانب، العودة الى لبنان مع آخر دفعة ستأتي من هناك”.

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