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لتسجيل أسمائهم لدى بلدية بنت جبيل...من يتخلف من النازحين يعتبر مقيما غير شرعي وسيتم ترحيله مع عائلته

25
APRIL
2023
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دعت بلدية بنت جبيل في بيان، “الاخوة من الجنسية السورية المقيمين في مدينة بنت جبيل، للحضور إلى مبنى البلدية لتسجيل أسمائهم مع أفراد عائلاتهم لدى قلم البلدية، وذلك إبتداء من نهار غد الأربعاء وحتى نهار الجمعة المقبل، من التاسعة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر، مع ضرورة إحضار جميع الأوراق الثبوتية المتعلقة بجميع أفراد العائلة، مع عقود الإيجار في حال وجودها مع الإقامات المسجلة لدى الأمن العام، ودفتر القيادة وأوراق التسجيل (للدراجة النارية أو السيارة التي يملكونها). وكل من يتخلف عن الحضور يعتبر مقيما غير شرعي وغير قانوني. وعليه سوف يتم ترحيله مباشرة مع عائلته إلى الحدود اللبنانية على المصنع”.

كما طلبت البلدية من “أصحاب المصالح تسهيل عملية تسجيل عمالهم السوريين في البلدية، وذلك لما فيه مصلحة للعمال وأرباب العمل والبلدية”.

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