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استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه بالمجلس اليوم وفداً من مديري مدارس الثانويات الرسمية في المتن الشمالي برفقة رئيسة جمعية أصدقاء المدرسة الرسمية في المتن السيدة راغدة يشوعي حيث عرض المجتمعون على بو صعب العراقيل والمشاكل التي يعاني منها القطاع الرسمي ممّا يهدّد امكانية انجاز العام الدراسي بشكل سليم طالبين المساعدة، فأبدى نائب رئيس المجلس تجاوبه طالباً من المجتمعين اعداد دراسة مقتضبة بالمطالب الضرورية التي تمكنهم من اكمال العام الدراسي، حيث وعد بو صعب تحقيق هذه المطالب خلال ايام قليلة للاتاحة لجميع طلاب الثانويات الرسمية في المتن الشمالي اكمال عامهم الدراسي .