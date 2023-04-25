بالصور: بعد إنهيار سقف أحد المدارس في الضاحية بالامس.. المولوي يتحرك!

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وجه وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي كتاباً إلى محافظة جبل لبنان، بعد ورود معلومات وصور حول انهيار سقف أحد الصفوف في مدرسة Smart High School على طريق المطار، طالباً تكليف من يلزم اجراء الكشف بصورة فورية، والتنسيق مع البلدية المعنية وإدارة المدرسة لإجراء الترميم اللازم.

وقد اوردت المنار بالأمس خبراً مفاده :" انهار سقف أحد الصفوف داخل مدرسة smart High school عند نزلة مفرق عين الدلبة في برج البراجنة، وشاءت العناية الالهية ان يقع هذا الانهيار اثناء عطلة عيد الفطر المبارك ووجود الطلاب في منازلهم مما منع حصول اصابات."