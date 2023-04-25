كنعان من بكركي: الفراغ قاتل ولجهد مسيحي خارج اطار صراع السلطة لبناء دولة وحضور فاعل

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زار النائب ابراهيم كنعان البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في بكركي وقال بعد اللقاء "هي زيارة معايدة لغبطة البطريرك بعد عودتي من واشنطن وعودته من قبرص ووضعته في جو زيارتي للبنك الدولي وصندوق النقد والادارة الاميركية. واتفقنا على أنه اذا لم يبذل اللبنانيون والمسيحيون خاصة جهدا خارج اطار صراع السلطة لبناء دولة وحضور فاعل فالوضع مقلق".

واعتبر كنعان ان "الفراغ قاتل والمطلوب من الجميع ان يعوا ذلك"، مشيرا الى ان "المرحلة تحتاج لحلول واصلاحات اكثر من تفتيش عن مواقع وكراسي ولا يمكن التأخير في القيام بهذه المهمة الاساسية والامل موجود انما المطلوب الخروج من الصراعات السلطوية والاتجاه لزواج مصالحة واصلاحات لا سلطة".