لحوم فاسدة في هذه المنطقة وختم الملحمة!

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صادر المكتب الاقليمي للمديرية العامة لأمن الدولة في النبطية في حضور مراقبي مصلحة اقتصاد النبطية، اكثر من 500 كيلوغراما من اللحوم الفاسدة في احدى الملاحم في بلدة كفررمان، بعد الكشف الذي قام بها مراقبو الاقتصاد ومخابرات الجيش وشرطة البلدية، وختمت الملحمة بالشمع الاحمر بناء على اشارة النائبة العامة الاستئنافية القاضية غادة ابو علوان.

وكان مراقبو الاقتصاد جالوا في عدد من ملاحم البلدة للتأكد من سلامة اللحوم.

وتحدث رئيس المصلحة محمد بيطار، فاكد انه “سيتم تلف اللحوم الفاسدة”، لافتا الى ان “الجولة مستمرة لان أمن اهلنا الغذائي من مسؤوليتنا”، مشددا على ان “وجود بعض الملاحم التي تبيع اللحوم المثلجة على انها طازجة يعرض صحة المواطن للخطر”.

هذا وتم تلف اللحوم المصادرة تحت اشراف الاجهزة الامنية والشرطة البلدية.