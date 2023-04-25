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صدر عن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة، بيان أشارت فيه إلى أنه "منتصف ليل تاريخ 13-4-2023، أقدم شخصان مجهولان على متن دراجة آلية على انتحال صفة أمنية وسلب سيارة مرسيدس لون فضي بقوة السلاح في محلة وسط بيروت".



وأضاف البيان، "حوالى الساعة السابعة صباحاً من تاريخ 13-4-2023، أقدم 3 مجهولين مقنعين على الدخول الى إحدى الشركات في محلة الدورة وسلبوا بقوة السلاح أموال من داخلها.



وتابع، "الساعة التاسعة صباحاً من تاريخ 13-4-2023 أيضا، أقدم 4 أشخاص مجهولين على الدخول الى أحد المنازل في محلة ضهور العبادية منتحلين صفة امنية، وسرقوا مصاغا بقيمة /100,000/ دولار أميركي وأموالاً وغادروا الى جهة مجهولة".

وأكد أنه "على الفور، أعطيت الأوامر لبذل أقصى الجهود بغية كشف هوية منفّذي هذه الجرائم، وذلك بما أمكن من السرعة".



ولفت إلى أنه "بنتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية التي قامت بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، توصّلت الى وجود ترابط بين عمليات السلب كون العصابة التي نفّذتها هي ذاتها. وبمقاطعة هذه العمليات مع عمليات سلب سابقة قيد المتابعة في الشعبة، تبيّن أن أفراد العصابة المذكورة يقيم أفرادها داخل مخيّم شاتيلا الذي ينطلقون منه لتنفيذ عملياتهم، بعدها يتوارون عن الانظار داخل المخيّم المذكور، كما تمكّنت هذه الشعبة من تحديد كامل هوية أفراد العصابة، ومن بينهم: ع. ح. (مواليد عام 1985، فلسطيني) الرأس المدبّر ع. ع. (مواليد عام 1976، لبناني) وهما من أصحاب السوابق الجرمية بقضايا سلب وسرقة وانتحال صفة امنية، ومن الاشخاص الخطرين ومسلحين بصورة مستمرة.



وشدّد البيان، أنه "بناء عليه، وضعت خطة لتوقيفهما، وكلّفت القوة الخاصة في شعبة المعلومات للعمل على تنفيذها".



وأشار إلى أنه "بتاريخ 16-4-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة استمرّت لـ/3/ أيام متواصلة، تمكّنت هذه القوة من تنفيذ كمين محكم في محلة المدينة الرياضة أسفر عن توقيفهما على متن السيارة المسلوبة، وضبطت بحوزتهما مسدسًا حربيًّا وأدوات تستخدم في تنفيذ عمليات السلب والسرقة".



وأضاف، "باستماعهما، اعترفا بتنفيذ أكثر من /15/ عملية سلب وسرقة من خلال انتحال صفة أمنية طالت مواطنين وشركات ومنازل في مناطق: وسط بيروت - الحازمية - ضهور العبادية - الدورة - القنطاري - زوق مصبح - الجناح - كورنيش النهر - زوق مكايل - الجميزة - الضبية - جدرا – خلدة".



ووفق البيان، "أجري المقتضى القانوني بحقهما، والتحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص".



وبناء على إشارة القضاء المختص، عمّمت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي صورتهما، وطلبت من الذين وقعوا ضحية أعمالهما، الاتصال على الخط الساخن التابع لشعبة المعلومات1788 - والتوجه الى فرع التحقيق في مبنى الشعبة المذكورة الكائن في ثكنة المقر العام (ثكنة الشهيد ابراهيم الخوري) – الاشرفية.